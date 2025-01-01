Staffel 1Folge 13
Cleopatra in Space
Folge 13: Die Rettung
22 Min.Ab 6
Cleo und ihre Freunde begeben sich auf eine Rettungsmission nach Hykosis City. Dort kommt es zu einer verheerenden Konfrontation mit Octavian. Wird es gelingen, Octavian für immer zu stoppen?
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
