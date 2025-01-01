Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cleopatra braucht Freiraum

Folge 17: Cleopatra braucht Freiraum

22 Min.Ab 6

Als Akila und Brian eine Beziehungskrise durchleben, fühlt sich Cleo fehl am Platze. So kommt es wie gerufen, dass die Scavengers sie entführen. Cleo findet nämlich ein Kidnapping weitaus spannender als ein Streit zwischen zwei Verliebten.

