Staffel 1Folge 17
Cleopatra braucht FreiraumJetzt kostenlos streamen
Cleopatra in Space
Folge 17: Cleopatra braucht Freiraum
22 Min.Ab 6
Als Akila und Brian eine Beziehungskrise durchleben, fühlt sich Cleo fehl am Platze. So kommt es wie gerufen, dass die Scavengers sie entführen. Cleo findet nämlich ein Kidnapping weitaus spannender als ein Streit zwischen zwei Verliebten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cleopatra in Space
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.