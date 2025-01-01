Staffel 1Folge 11
Cleopatra in Space
Folge 11: My Pharaoh Lady
22 Min.Ab 6
Cleo gibt sich als Pharao Yosira aus, um andere galaktische Anführer zu überzeugen, sich endlich dem Kampf gegen Octavian anzuschließen. Ob ihr Plan aufgeht?
Cleopatra in Space
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.