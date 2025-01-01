Staffel 1Folge 5
Cleopatra in Space
Folge 5: Akila sagt Nein!
22 Min.Ab 6
Cleo, Brian und Akila haben eine unheimliche Begegnung mit den gefürchteten Scavengers. Können sich die Teenager gegen die Schurken behaupten?
Cleopatra in Space
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.