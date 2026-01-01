Staffel 1Folge 16
Cleopatra in Space
Folge 16: Paradiesische Zeiten
22 Min.Ab 6
Cleo landet auf einem unerforschten Planeten, auf dem wunderbare und magische Dinge geschehen. Sie ist ob der paradiesischen Zustände dennoch skeptisch.
Cleopatra in Space
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.