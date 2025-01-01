Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cleopatra in Space

Staffel 1Folge 6
Quarantäne

Cleopatra in Space

Folge 6: Quarantäne

22 Min.Ab 6

Cleo hat all ihre Freunde mit einer tückischen Krankheit angesteckt. Der einzige Wissenschaftler, der sie wieder heilen kann, ist der durchgeknallte Dr. Queed. Gemeinsam mit Khensu stattet Cleo ihm einen Besuch ab.

