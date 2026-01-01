Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cleopatra in Space

Staffel 1Folge 18
School Break

Cleopatra in Space

Folge 18: School Break

22 Min.Ab 6

Die Schulferien stehen bevor, und Akila lädt Cleo zu sich nach Hause ein. Ihre Eltern sind von der Freundin ihrer Tochter total begeistert, sodass Akila sich zurückgesetzt fühlt und richtiggehend um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern buhlen muss.

