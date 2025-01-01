Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 1Folge 15
Cyrano

Folge 15: Cyrano

22 Min.Ab 6

Brian ist ganz angetan, als er von einer dubiosen Software erfährt, die ihn angeblich cool werden lässt. Kurzerhand lädt er diese herunter, und tatsächlich ist er cooler als je zuvor. Nur kurze Zeit später kommt es jedoch zu merkwürdigen Zwischenfällen, die wohl mit dem Download zusammenhängen.

NBCUniversal

