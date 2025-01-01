Staffel 1Folge 23
PiratenJetzt kostenlos streamen
Cleopatra in Space
Folge 23: Piraten
22 Min.Ab 6
Cleo, Akila und Brian werden von Weltraumpiraten gefangen genommen. Zunächst sind die Freunde verängstigt, doch schnell stellt sich heraus, dass die Entführer sehr liebenswerte Wesen sind, mit denen man durchaus Spaß haben kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cleopatra in Space
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.