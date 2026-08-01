Staffel 1Folge 10vom 01.08.2026
Überraschung, ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 10: Überraschung, Überraschung
12 Min.Folge vom 01.08.2026
John plant ein romantisches Überraschungsdinner zum Hochzeitstag mit Beth, hat jedoch keine Zeit für die Vorbereitungen. Bernie bietet an, alles zu organisieren. Als Corneil von Bernies früheren Versuchen als Veranstalter hört, wird ihm mulmig zumute und er schlägt vor, selbst das Essen zu kochen. Was könnte da schon schiefgehen?
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo