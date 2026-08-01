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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 17vom 01.08.2026
Ein Hundeleben

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Corneil and Bernie

Folge 17: Ein Hundeleben

12 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil ärgert sich über die Art, wie Hunde behandelt werden – sie dürfen nicht einmal überall hinein. Als ihn die Nachbarin Mrs. Solo mit ihrem Regenschirm auf den Kopf schlägt, reicht es ihm endgültig. Er beschließt, sie vor Gericht zu bringen. Corneil bereitet einen überzeugenden Fall vor, und Bernie verspricht, ihn nach Kräften zu unterstützen. Was könnte da schon schiefgehen?

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