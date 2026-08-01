Staffel 1Folge 17vom 01.08.2026
Ein HundelebenJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 17: Ein Hundeleben
12 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil ärgert sich über die Art, wie Hunde behandelt werden – sie dürfen nicht einmal überall hinein. Als ihn die Nachbarin Mrs. Solo mit ihrem Regenschirm auf den Kopf schlägt, reicht es ihm endgültig. Er beschließt, sie vor Gericht zu bringen. Corneil bereitet einen überzeugenden Fall vor, und Bernie verspricht, ihn nach Kräften zu unterstützen. Was könnte da schon schiefgehen?
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo