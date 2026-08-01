Staffel 1Folge 20vom 01.08.2026
Oberflächliche IntelligenzJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 20: Oberflächliche Intelligenz
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil ist empört, als er liest, dass Hunde in einer Studie über die am weitesten entwickelten Lebewesen nur den zehnten Platz belegen. Er meldet sich freiwillig für die Untersuchung. Zu seiner Belustigung sind seine Konkurrenten lediglich eine Katze und ein Affe. Es scheint ein Kinderspiel zu sein zu beweisen, dass Hunde überlegen sind – oder doch nicht?
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo