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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 20vom 01.08.2026
Oberflächliche Intelligenz

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Corneil and Bernie

Folge 20: Oberflächliche Intelligenz

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil ist empört, als er liest, dass Hunde in einer Studie über die am weitesten entwickelten Lebewesen nur den zehnten Platz belegen. Er meldet sich freiwillig für die Untersuchung. Zu seiner Belustigung sind seine Konkurrenten lediglich eine Katze und ein Affe. Es scheint ein Kinderspiel zu sein zu beweisen, dass Hunde überlegen sind – oder doch nicht?

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