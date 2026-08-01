Staffel 1Folge 9vom 01.08.2026
Wie ein Ei dem anderenJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 9: Wie ein Ei dem anderen
12 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil weigert sich, mit Bernie die neue Achterbahn „Verrückte Raupe“ zu fahren. Da kommt Frau Hamber zu Besuch, deren Hund Corneil zum Verwechseln ähnlich sieht. Später wundert sich Bernie über Corneils seltsames Verhalten. Liegt es an der kleinen Beule am Kopf, die er sich zuvor zugezogen hat? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo