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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 13vom 01.08.2026
Weihnachts-Pfoten

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Corneil and Bernie

Folge 13: Weihnachts-Pfoten

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Es ist Weihnachten. Corneil ist bestürzt, als er sieht, wie ein streunender Hund ins Tierheim gebracht wird. Er befreit den Hund, und gemeinsam mit Bernie bringt er ihn zu seiner rechtmäßigen Besitzerin zurück. Das glückliche Mädchen sagt zu Bernie, er sei wie ein Weihnachtsmann für Tiere. Das bringt Bernie auf eine Idee: Er entwirft ein „Santa-Man“-Kostüm. Seine Mission: verlorene Hunde aus dem Tierheim retten und nach Hause bringen. Sogar für Corneil hat er ein Kostüm angefertigt – als „Santa Dog“! Doch schon bei ihrem ersten Einsatz läuft nicht alles nach Plan.

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