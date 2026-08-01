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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 4vom 01.08.2026
Dschungelpanik

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Corneil and Bernie

Folge 4: Dschungelpanik

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie bittet Corneil, ihn für die Fernseh-Abenteuersendung „Dschungelpanik“ anzumelden. Er wird angenommen – allerdings nur unter der Bedingung, dass Corneil mitkommt. Werden die beiden eine Woche auf einer einsamen Insel überstehen, und kann Corneil die anderen Teilnehmer austricksen, ohne von den Kameras entlarvt zu werden?

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