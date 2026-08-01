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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 11vom 01.08.2026
Das Geheimnis

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Corneil and Bernie

Folge 11: Das Geheimnis

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Onkel Rico ist krank und bittet Bernie, an seiner Stelle Herrn Henson im Seniorenheim zu besuchen. Bernie ist wenig begeistert, aber Corneil besteht darauf. Herr Henson behauptet plötzlich, ihr Geheimnis zu kennen. Hat er Corneil etwa sprechen hören? Dabei gilt er doch als stocktaub! Oder haben Corneil und Bernie noch ein anderes Geheimnis?

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