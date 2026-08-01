Staffel 1Folge 19vom 01.08.2026
Pech gehabtJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 19: Pech gehabt
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernie will mit Julie zum Schultanz gehen. Doch dann stürzt er und bricht sich das Bein. Aus Angst, Julie könnte sonst mit jemand anderem hingehen, verschweigt er ihr den Unfall. Bernie ist überzeugt, dass niemand von seinem gebrochenen Bein erfahren wird – solange er clever ist und Corneil ihm hilft.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo