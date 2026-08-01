Staffel 1Folge 6vom 01.08.2026
Unheimliche Begegnungen der Außerirdischen ArtJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 6: Unheimliche Begegnungen der Außerirdischen Art
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernie will seinen Mitschülern beweisen, dass Außerirdische wirklich existieren, und überredet Corneil, sich als Alien zu verkleiden. Als Romeo am nächsten Tag der ganzen Schule von seiner Begegnung mit einem Außerirdischen erzählt, ist Bernie wütend, weil er nicht im Mittelpunkt steht, und treibt die Sache etwas zu weit.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo