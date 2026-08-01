Staffel 1Folge 18vom 01.08.2026
Doppelte GefahrJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 18: Doppelte Gefahr
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernie ruft Corneil aus der Schule an und bittet ihn, sofort zu kommen – es sei ein Notfall! Der Schuldirektor hat ein Video beschlagnahmt, auf dem Corneil spricht. Um jeden Preis müssen sie das Band zurückbekommen. Doch Bernie hat Corneil nicht die ganze Wahrheit erzählt.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo