Staffel 1Folge 24vom 01.08.2026
Ein Freund in der NotJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 24: Ein Freund in der Not
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Ferienzeit. Romeo langweilt sich, weil alle seine Freunde verreist sind. Nur Bernie ist noch da. Bernie freut sich über die Aufmerksamkeit, doch Corneil fühlt sich vernachlässigt. Er ist überzeugt, dass Romeo nur deshalb mit Bernie befreundet sein will, weil sonst niemand da ist, und versucht alles, um Bernie davon zu überzeugen.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo