Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 16: Nicht zurechnungsfähig
47 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Marcel Reardon wird vor einer Wohnanlage totgeschlagen. Seine Freunde geben der Polizei zu Bericht, nichts im Zusammenhang mit Marcels Tod zu wissen. Die Ermittler sind sich da jedoch nicht ganz sicher ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen