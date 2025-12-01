Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Nicht zurechnungsfähig

PULS 24Staffel 6Folge 16vom 16.12.2025
Nicht zurechnungsfähig

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 16: Nicht zurechnungsfähig

47 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Marcel Reardon wird vor einer Wohnanlage totgeschlagen. Seine Freunde geben der Polizei zu Bericht, nichts im Zusammenhang mit Marcels Tod zu wissen. Die Ermittler sind sich da jedoch nicht ganz sicher ...

