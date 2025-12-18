Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 18: Aus dem Hinterhalt
47 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Der 18-jährige Kyle Farishian wird während seiner Nachtschicht in einem Minimarkt von einem Maskierten attackiert. Mithilfe der Überwachungskameras kommen die Ermittler dem Angreifer auf die Spur.
