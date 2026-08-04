Das Böse auf dem SchulwegJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 17: Das Böse auf dem Schulweg
47 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Die 14-jährige Alianna DeFreeze verschwindet an einem eisigen Wintertag auf ihrem Weg zur Schule. Ihre Eltern sind ratlos, doch die Überwachungskameras geben Hinweise über den Verbleib des Mädchens. Werden die Ermittler es finden, bevor es zu spät ist?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media