Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 14: Eine erschütternde Wahrheit
47 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Die achtjährige Hiawayi Robinson kehrt nach dem Spielen nicht mehr nach Hause zurück. Ihre Familie veranlasst eine groß angelegte Suche, doch erst die Aufzeichnungen der Überwachungskameras eines Ladens, den sie besuchte, liefern erschreckende Details zum traurigen Schicksal des Mädchens.
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
