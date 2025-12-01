Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 6Folge 14vom 11.12.2025
47 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Die achtjährige Hiawayi Robinson kehrt nach dem Spielen nicht mehr nach Hause zurück. Ihre Familie veranlasst eine groß angelegte Suche, doch erst die Aufzeichnungen der Überwachungskameras eines Ladens, den sie besuchte, liefern erschreckende Details zum traurigen Schicksal des Mädchens.

