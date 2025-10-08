Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Duell

Mölzer: „Green-Deal wird revidiert“ - Kippt EU-Beschluss?

Staffel 2025Folge 100vom 08.10.2025
Mölzer: „Green-Deal wird revidiert" - Kippt EU-Beschluss?

Folge 100: Mölzer: „Green-Deal wird revidiert“ - Kippt EU-Beschluss?

33 Min.Folge vom 08.10.2025

Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig ging es um die von Umweltminister Totschnig angekündigte Förderreduktion bei Heizkesseltausch und thermischer Sanierung. Glawischnig: „Das ist komplett falsch. Denn Elektromobilität und erneuerbare Energie sind die wirtschaftlichen Märkte der Zukunft. Aber diese Märkte werden damit nun ausgehungert.“ Mölzer hingegen sieht eher einen künftigen Rückgang grüner Projekte, auch auf EU-Ebene: „Der Green-Deal ist eine Fehlentscheidung gewesen und wird hundertprozentig revidiert. Das Verbrenner-Aus ist de facto eh schon gefallen.“

