lawischnig zu WKO: „Das ist eine Watsche für alle Unternehmer“

krone.tvStaffel 2025Folge 105vom 11.11.2025
Folge 105: lawischnig zu WKO: „Das ist eine Watsche für alle Unternehmer“

48 Min.Folge vom 11.11.2025

Heftige Debatte im Politik-Duell: Nach dem Rücktritt von Harald Mahrer als Präsident der Nationalbank, aber seinem Verbleib an der Spitze der Wirtschaftskammer, diskutieren Eva Glawischnig und Andreas Mölzer über Macht, Geld und die Zukunft des Kammersystems. Während Glawischnig den Umgang mit den Gehältern als „Watschen für alle Unternehmerinnen und Unternehmer“ bezeichnet, sieht Mölzer in der Causa Mahrer ein Symptom eines überholten Systems. Beide sind sich einig: Der Kammerstaat gehört zurückgestutzt. Außerdem im Duell: Der rätselhafte Habsburg-Schatz in Kanada, die Kontroversen rund um das FPÖ-Symposium und New Yorks gefeierter „Anti-Trump“-Bürgermeister.

