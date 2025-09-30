Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Duell

Glawischnig: „Kickl ist wie ein König ohne Land“

krone.tvStaffel 2025Folge 99vom 30.09.2025
Glawischnig: „Kickl ist wie ein König ohne Land“

Das Duell

Folge 99: Glawischnig: „Kickl ist wie ein König ohne Land“

33 Min.Folge vom 30.09.2025

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde hitzig über die Performance der aktuellen Regierung und die Wiederwahl Herbert Kickls zum neuen, alten FPÖ-Obmann diskutiert. Mölzer: „Dass Kickl jetzt in den Umfragen auch in der Kanzlerfrage gegen den amtierenden Bundeskanzler führt, ist schon gewaltig“.

