Mölzer: „Motivation, Kickl zu verhindern, ist verraucht“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 97: Mölzer: „Motivation, Kickl zu verhindern, ist verraucht“
33 Min.Folge vom 16.09.2025
Ein halbes Jahr nach ihrem Start hat die Regierung bereits ihre Mehrheit verloren - das zeigte eine neue Umfrage im Auftrag der „Krone“. Eva Glawischnig kritisierte: „Bisher gab es nur Sparpakete, keine Reformen – das verunsichert die Menschen. Diese Umfrage überrascht mich überhaupt nicht.“ Andreas Mölzer legte nach: „Die Motivation, Kickl zu verhindern, ist verraucht. Statt Reformen setzt die ÖVP auf schmerzhafte Einschnitte – und hat den Sauhaufen selbst verursacht.“ Weitere Duell-Themen: Das Attentat an Charlie Kirk und der Zoff rund um die Teilnahme Israels am Songcontest. Das ganze Video sehen Sie oben!
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Duell
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Nachrichten, Politik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv