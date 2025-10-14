Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Duell

Staffel 2025Folge 101vom 14.10.2025
Folge 101: „Das ist Parteibuch- und Freunderlwirtschaft“

33 Min.Folge vom 14.10.2025

Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell ging es um die umstrittene Diversion von ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Er stand ja letzte Woche vor Gericht, weil er für einen ihm genehmen und ÖVP-nahen Kandidaten beim ausgeschriebenen Leitungsjob im Finanzamt Braunau/Ried/Schärding interveniert haben soll und eine besser qualifizierte Kandidatin den begehrten Job somit nicht bekommen hat. Von der Krone-Redaktion hat Wöginger daher den schmucken Titel ´Kasperl der Woche´ erhalten.

