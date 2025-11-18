Glawischnig entsetzt: „Mein Blutdruck war bei Mahrer auf 220“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 106: Glawischnig entsetzt: „Mein Blutdruck war bei Mahrer auf 220“
49 Min.Folge vom 18.11.2025
Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig auf krone.tv wird der spürbare November-Blues der Bundesregierung analysiert. Auch die Vorgänge in der Wirtschaftskammer und der Rücktritt von Harald Mahrer ließen die Duell-Wogen hochgehen. Glawischnig spitzt zu: „Mein Blutdruck war bei der Person Mahrer auf 220. Die haben dort kein Unrechtsbewusstsein.“ Mölzer trocken: „Mein Befund ist: Es wird sich dort auch nach Mahrer nichts ändern.“
Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv