Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Duell

Glawischnig entsetzt: „Mein Blutdruck war bei Mahrer auf 220“

krone.tvStaffel 2025Folge 106vom 18.11.2025
Glawischnig entsetzt: „Mein Blutdruck war bei Mahrer auf 220“

Glawischnig entsetzt: „Mein Blutdruck war bei Mahrer auf 220“Jetzt kostenlos streamen

Das Duell

Folge 106: Glawischnig entsetzt: „Mein Blutdruck war bei Mahrer auf 220“

49 Min.Folge vom 18.11.2025

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig auf krone.tv wird der spürbare November-Blues der Bundesregierung analysiert. Auch die Vorgänge in der Wirtschaftskammer und der Rücktritt von Harald Mahrer ließen die Duell-Wogen hochgehen. Glawischnig spitzt zu: „Mein Blutdruck war bei der Person Mahrer auf 220. Die haben dort kein Unrechtsbewusstsein.“ Mölzer trocken: „Mein Befund ist: Es wird sich dort auch nach Mahrer nichts ändern.“

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Das Duell
krone.tv
Das Duell

Das Duell

Alle 1 Staffeln und Folgen