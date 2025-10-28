Wehrpflicht auch für Frauen: „Warum nicht?“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 103: Wehrpflicht auch für Frauen: „Warum nicht?“
50 Min.Folge vom 28.10.2025
Zum 70. Nationalfeiertag diskutieren Eva Glawischnig und Andreas Mölzer im Politik-Duell über Neutralität, NATO-Beitritt und die Zukunft der Wehrpflicht. Beide zeigen sich überraschend einig in einer Sache: Eine Wehrpflicht für Frauen und Männer wäre denkbar. Mölzer fordert eine Rückkehr zur allgemeinen Dienstpflicht als Ausdruck staatsbürgerlicher Verantwortung. Glawischnig unterstützt die Idee eines sozialen Pflichtjahres – auch für ältere Generationen und zum Wohle der Gemeinschaft.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Duell
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv