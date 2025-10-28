Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Duell

Wehrpflicht auch für Frauen: „Warum nicht?“

krone.tvStaffel 2025Folge 103vom 28.10.2025
Wehrpflicht auch für Frauen: „Warum nicht?“

Wehrpflicht auch für Frauen: „Warum nicht?“Jetzt kostenlos streamen

Das Duell

Folge 103: Wehrpflicht auch für Frauen: „Warum nicht?“

50 Min.Folge vom 28.10.2025

Zum 70. Nationalfeiertag diskutieren Eva Glawischnig und Andreas Mölzer im Politik-Duell über Neutralität, NATO-Beitritt und die Zukunft der Wehrpflicht. Beide zeigen sich überraschend einig in einer Sache: Eine Wehrpflicht für Frauen und Männer wäre denkbar. Mölzer fordert eine Rückkehr zur allgemeinen Dienstpflicht als Ausdruck staatsbürgerlicher Verantwortung. Glawischnig unterstützt die Idee eines sozialen Pflichtjahres – auch für ältere Generationen und zum Wohle der Gemeinschaft.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Das Duell
krone.tv
Das Duell

Das Duell

Alle 1 Staffeln und Folgen