Mölzer: „Die Jungen sind zu verwöhnt"
Das Duell
Folge 107: Mölzer: „Die Jungen sind zu verwöhnt“
49 Min.Folge vom 02.12.2025
Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig auf krone.tv wird das heimische Budget-Desaster und die ausschlaggebenden Gründe dafür diskutiert. Glawischnig: „Die SPÖ denkt schon über neue Steuern nach. Aber es ist alles noch völlig intransparent, was das Budget-Desaster betrifft.“ Mölzer wird noch deutlicher. „Das Problem ist, dass unser Land nicht regiert wird. Der Bundeskanzler ist im Home-Office. Und der Vizekanzler zeichnet sich durch völlige Glücklosigkeit aus.“
Das Duell
