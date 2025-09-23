Kritik zu Babler-Insta: „Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 98: Kritik zu Babler-Insta: „Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken“
32 Min.Folge vom 23.09.2025
Im aktuellen Politik-Duell auf krone.tv gerieten Andreas Mölzer und Eva Glawischnig über die Zukunft der Sozialdemokratie ins hitzige Gespräch. Während Glawischnig Max Lercher als eine der wenigen „spannenden Figuren“ innerhalb der SPÖ hervorhob, sparte Mölzer nicht mit Kritik an SPÖ-Parteichef Andreas Babler. Vor allem dessen Auftritte in den sozialen Medien sah er problematisch: „Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken“, meinte Mölzer in Anspielung auf Führungsfehler und unglückliche Inszenierungen.
