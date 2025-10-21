Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 102vom 21.10.2025
33 Min.Folge vom 21.10.2025

Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell ging es um das Genderverbot von Walter Rosenkranz (FPÖ) und die sinkende Zustimmung für die Koalition. Laut Umfragen kommen ÖVP, SPÖ und NEOS gemeinsam nur noch auf 46 Prozent – deutlich weniger als bei der letzten Wahl. Andreas Mölzer kritisierte: „Die Regierung hat eine Reformunfähigkeit, das ist schon politisches Versagen. Wir haben nur noch eine glücklose Regierung.“ Eva Glawischnig warnte vor wachsender Passivität. Beim Thema Gendern wurde es hitzig.

