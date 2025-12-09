Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 109vom 09.12.2025
49 Min.Folge vom 09.12.2025

Die Feiertagsausgabe des Politik-Duells zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer auf krone.tv beschäftigt sich mit grundsätzlichen und teils philosophischen Fragen. Etwa, ob Österreich die massive Digitalisierungswelle verschlafe. Mölzer: „Mit der Digitalisierung ist alles kontrollierbar und manipulierbar. Du bist dabei auch fassbar. Bei den Bankgeschäften geht fast alles nur mehr über die App. Ich bin aber ein alter, weißer Mann.“

