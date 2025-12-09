Mölzer gesteht: „Ich bin ein alter weißer Mann“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 109: Mölzer gesteht: „Ich bin ein alter weißer Mann“
49 Min.Folge vom 09.12.2025
Die Feiertagsausgabe des Politik-Duells zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer auf krone.tv beschäftigt sich mit grundsätzlichen und teils philosophischen Fragen. Etwa, ob Österreich die massive Digitalisierungswelle verschlafe. Mölzer: „Mit der Digitalisierung ist alles kontrollierbar und manipulierbar. Du bist dabei auch fassbar. Bei den Bankgeschäften geht fast alles nur mehr über die App. Ich bin aber ein alter, weißer Mann.“
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Duell
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv