Staffel 03 Folge 09: Drohungen - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 9: Staffel 03 Folge 09: Drohungen - Das Geschäft mit der Liebe
In der Ukraine geht der Konflikt zwischen der Partnerschaftsagenturchefin Ilona Maurer und dem Boxtrainer Mario Orsolics in die nächste Runde. Aber auch Gerhard Klein sieht sich von der Agentur nicht gut betreut und beschließt daher lieber wieder zum Wodka zu greifen. Als Thomas und Ilona Maurer am Abend neue Damen im Hotel präsentieren, ist das Chaos perfekt. Gerhard Klein und sein Reisegefährte Georg Zimmermann sind betrunken und vertreiben die Ukrainerinnen mit ihrem Verhalten. Doch Mario Orsolics dürfte überraschend bei der 42-jährigen Tatjana einen Erfolg erzielen, etwas schüchtern schenkt sie ihm einen Porzellan Elefanten. Ob der Boxtrainer sie nach Österreich einladen wird? Außerdem Lovecoach Robert Nissel fährt mit seinem Sohn Andreas erneut in die Slowakei, um ihn bei der Frauensuche zu beraten. In einem Hotel treffen sie auf den gerade heimgekehrten Mario Orsolics und den 48-jährigen Manfred „Chicken Charly“ Anders. Schon nach wenigen Minuten ist klar, dass der Lovecoach und der Boxtrainer sich nicht ausstehen können. Es kommt zum Streit und Mario droht Robert wie auch seinem Sohn Andreas Schläge an. Doch Nissel warnt Orsolics vor seinen geheimen Shaolin Schlägen, mit denen er den Boxtrainer in wenigen Sekunden K.O. schlagen kann.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick