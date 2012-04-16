Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 15vom 16.04.2012
48 Min.Folge vom 16.04.2012Ab 16

Andreas Nissel ist fest davon überzeugt, dass die Slowakin Maryanka nun seine fixe Freundin ist, deshalb möchte er sie in der Slowakei besuchen. Doch Maryanka ist von Andreas Nissels Flirtversuchen nicht sehr angetan und fühlt sich vom Junior Lovecoach bedrängt. Bei einer Party in der Slowakei, bei der auch zwei trinkfreudige Russen anwesend sind, zeigt Maryanka ihre sexy Kurven. Mario Orsolics und Chicken Charly - die beiden sind ebenfalls zur Party gekommen - lachen über den jungen Nissel, der scheinbar blind vor Liebe ist. Als dann einer der betrunkenen Russen die blonde Maryanka zu sich zieht droht die Situation zu eskalieren...

Alle Staffeln im Überblick

ATV
