Staffel 03 Folge 16: Lovecoach Junior - Das Geschäft mit der Liebe
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 16: Staffel 03 Folge 16: Lovecoach Junior - Das Geschäft mit der Liebe
Andreas Nissel und Mario Orsolics steuern aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, die sich speziell um Andreas angebliche Beziehung zur blonden Slowakin Marianna drehen, auf einen größeren Konflikt zu. Manfred "Chicken Charly" ist immer noch zutiefst enttäuscht, weil ihn Monika ohne Erklärung oder Verabschiedung in einem Club in Bratislava stehen ließ. Am nächsten Tag erhält er eine SMS von ihr, dass sie im Krankenhaus sei. Daraufhin überlegt er, sie zu besuchen. Andreas Nissel versucht weiterhin bei Marianna zu punkten, trotz Mario Orsolics ständigen Sticheleien. Doch als Marianna bei einem Ausflug anfängt, ihn zu kritisieren, weil er schon seit 2 Tagen dasselbe T-Shirt trägt, beginnt er sich zu fragen, ob er die Beziehung zu ihr nicht zu blauäugig und romantisch sieht. Robert Nissel sucht einen Anwalt auf um sich beraten zu lassen. Sollte es nicht möglich sein, die Einreichungsfrist des positiv abgeschlossenen Deutschkurses von Yulen einzuhalten, möchte er alle Hebel in Bewegung setzen, um zu verhindern, dass ihm seine Frau vom Staat entrissen wird.
