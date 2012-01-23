Staffel 03 Folge 03: Rumänische Nächte - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
In Rumänien versucht Mario Orsolics sein Glück bei der vollbusigen Emma. Die Blondine, die hauptberuflich als Go Go Tänzerin arbeitet, möchte nächstes Jahr mit der Polizeischule beginnen. Diesen Berufswunsch sieht der Boxtrainer aber eher problematisch, denn wenn sie ein Kind von ihm bekäme, wäre dieser Beruf zu gefährlich. Und Lovecoach Robert Nissel, versucht Peter Langhammer weiter zu beraten. Nach einem Gespräch mit der jungen Florina, die sich beklagt, dass die meisten Männer nur Sex von ihr wollen, erklärt ihr der Lovecoach dass sie sich anders anziehen müsse, um nicht nur Sexuelles auszustrahlen. Nach dem ersten Kennenlernen, beschließen die Österreicher mit den Frauen in ein Schwimmbad zu gehen. Aber zuerst müssen noch die geeigneten Badeanzüge für die Mädels ausgesucht werden. Lovecoach Nissel und Mario Orsolics übertreffen sich gegenseitig bei ihrer Beratung. Robert Nissel rät der vollbusigen Florina nur einen Slip zu tragen und Mario Orsolics stürmt die Garderoben der halbnackten Damen. Im Schwimmbad angekommen, beginnt Mario Orsolics die Frauen unterzutauchen, für Lovecoach Nissel ein vollkommen falsches Vorgehen. Da die Frauen seines Erachtens einen Gentleman eher bevorzugen als einen Macho. Im Laufe des Nachmittags beginnt der Alkohol zu fließen und Peter Langhammer küsst nach dem obligatorischen "Bruderschaftstrinken" die 19-jährige Dana. Als der 52-jährige Gerhard Klein das selbe bei der 22-jährigen Natalie versucht, scheitert er. Kurze Zeit später beginnen Langhammer und Klein sich völlig zu betrinken und das Unheil nimmt seinen Lauf…
