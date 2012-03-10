Staffel 03 Folge 10: Gerhards Chance - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Gerhard Klein und Peter Langhammer fahren gemeinsam zu einem Frauencasting nach Rumänien. Gerhard Klein ist nach den ersten Gesprächen mit den alleinstehenden Damen von der blonden Tänzerin Alessandra begeistert, bei einem Tanzabend kommen sich die beiden näher. Peter Langhammer sorgt währenddessen für Aufregung, da er nach einigen Flaschen Bier behauptet, seine Geldtasche wäre gestohlen worden. Und Gerhard, den eine Verkühlung plagt, reibt kurz vor Mitternacht seinen Oberkörper mit Schnee ein. Der Vermessungstechniker glaubt, damit wieder seine Gesundheit herstellen zu können. In Bratislava artet der Streit zwischen Mario Orsolics und Robert Nissel immer mehr aus und "Chicken Charly" versucht zu schlichten. Wieder in Wien wartet Robert Nissel sehnsüchtig auf seine Yulen, die in wenigen Stunden in Wien Schwechat ankommen soll.
