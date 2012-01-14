Staffel 03 Folge 02: Liebesduelle - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Bei Peter Langhammers Geburtstagsparty beginnt Mario Orsolics einen Streit mit der Russin Valeria. Er versteht nicht, dass sie noch immer in den 25-jährigen Langhammer verliebt ist, obwohl er sie vor einem halben Jahr schroff abserviert hat. Als ihn die Russin nicht versteht, beginnt er sie zu beschimpfen. Kurze Zeit danach beginnt er auch mit Langhammer zu streiten und droht ihm Schläge an. Die Situation droht zu eskalieren. Und Lovecoach Robert Nissel hat mit seiner Vergangenheit in diversen Go Go Bars abgeschlossen. Eine ehemalige Freundin und Go Go Tänzerin, vergönnt ihm jedoch nicht sein neues Glück mit der jungen Philippinin. Yulen. Außerdem ein neuer einsamer Mann: Der 52-jährige Gerhard Klein, sucht die ideale Frau aus dem Osten. Gemeinsam mit Mario Orsolics fährt er zu einem Singletreffen nach Rumänien. Auf der Reise treffen sie auf Robert Nissel der ihnen seine Hilfe als Lovecoach anbietet, doch Klein und Orsolics lehnen seine Hilfe ab und machen sich über den 59-jährigen Nissel nur lustig. So bleibt dem Lovecoach nur mehr der Peter Langhammer, der nach dem Streit mit Orsolics mit dem Zug angereist ist. Und dem scheint Robert Nissel bei dem Erstgespräch mit der Rumänin Lore wirklich helfen zu können.
