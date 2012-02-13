Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 6vom 13.02.2012
Beim Singletreffen in der Ukraine kritisiert Mario Orsolics die alleinstehenden Damen und die Partnerschaftsagentur Maurer. Er möchte nur eine Frau die Deutsch spricht, alle anderen interessieren ihn nicht und Gerhard Klein versucht mit seinem Zimmerkollegen Georg Zimmermann einige Damen zu einem sogenannten Privatcasting auf's Zimmer zu locken. Nachdem der 52-Jährige aber nach einigen Wodkas herum torkelt, verlassen die Damen angewidert das Zimmer. In der Slowakei versucht Lovecoach Robert Nissel unterdessen seinen Sohn weiterhin an die richtige Frau zu bringen. Nach der tätowierten Ivetka ist nun Kellnerin Romana an der Reihe. Und in der Ukraine kommen am nächsten Morgen über zwanzig Frauen zu einem neuen Singletreffen. Einzeln sollen sich nun die Männer den kritischen Blicken der Damen stellen. Mario Orsolics stellt sich als erster der Frauenrunde und wirkt dabei unerwartet eingeschüchtert.

