Staffel 03 Folge 04: Pornostar - Das Geschäft mit der Liebe
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 4: Staffel 03 Folge 04: Pornostar - Das Geschäft mit der Liebe
In Rumänien geht die Party exzessiv weiter. Gerhard Klein und Peter Langhammer schütten maßlos den Wodka in sich hinein, während sie auf die Damen warten, die sich nach dem Badeausflug auf ihre Zimmer zurückgezogen haben. Als die Rumäninnen ins Restaurant zurückkehren sind sie erschüttert. Die beiden Casanovas sind so betrunken, dass sie nichts mehr mit ihnen anfangen können. Mario Orsolics hingegen trinkt keinen Tropfen Alkohol und er wirkt dadurch im Gegensatz zu seinen Kumpanen zumindest dieses Mal fast wie ein richtiger Gentleman. In der Zwischenzeit erfährt Lovecoach Robert Nissel, dass die scheue Florina, die einen erfahrenen Mann sucht, in Wirklichkeit ein bekannter Pornostar ist. Doch das kann einen Robert Nissel nicht abschrecken, sie fachmännisch zu beraten. Und kurz vor Mitternacht bringt der 25-jährige Peter Langhammer den 52-jährigen Gerhard Klein auf's Zimmer, denn für den ist der Abend beendet. Am nächsten Tag kann Gerhard sich an nichts mehr erinnern. Seine Auserwählte, die Psychologiestudentin Natalie, ist enttäuscht, denn sie kann betrunkene Männer nicht ausstehen. Und Dana, die Tochter eines Landwirts, zeigt Peter Langhammer die ärmliche Landwirtschaft ihrer Eltern. Das "Stadtkind" Langhammer fühlt sich sichtlich unwohl zwischen Schweinen und Kühen. Als er dann hilfeschreiend aus dem Stall flüchtet ist Dana enttäuscht, so stellt sich die Rumänin einen richtigen Mann nicht vor.
