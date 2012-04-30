Staffel 03 Folge 17: Der Boxkampf - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Mario Orsolics hat den Lovecoach Junior Andreas Nissel zu einem Boxkampf herausgefordert. Vater Robert Nissel der von sich behauptet ein ausgebildeter Shaolin Kämpfer zu sein, gibt seinem Sohn noch einige Tipps vor der Auseinandersetzung. Kurz vor dem Kampf verspricht Orsolics, dem jungen Nissel nur eines: Schmerzen! Der eigentliche Lovecoach, Robert Nissel, hält währenddessen sein erstes Lovecoach Seminar ab. Neben der jungen Russin Valeria, kommen auch zwei Männer die von dem 59-jährigen Energetiker in Lebensfragen beraten werden wollen. Und Gerhard Klein führt eine junge Russin zum Essen aus. Diesmal versucht er sich von seiner besten Seite zu zeigen, wenn ihm nur nicht der Wodka wieder dazwischen kommen würde...
