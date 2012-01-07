Staffel 03 Folge 01: Romantische Männer - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
In dieser Staffel sorgen Mario Orsolics, Robert Nissel und Peter Langhammer wieder für jede Menge Furore. Während die einen nach wie vor auf der Suche nach der Traumfrau sind, hat Robert Nissel sein „Schatzi“, wie er sie nennt, bereits auf den Philippinen gefunden. Und so fungiert der ehemals Suchende nun als Love Coach für jene, dir ihr Glück noch nicht gefunden haben. Peter Langhammer sucht beides, eine Frau und einen Job. Eine Arbeit hofft er – eher blauäugig - in Amerika zu finden, für die Liebe geht es nach wie vor gen Osten. Vor der nächsten großen Reise nach Rumänien schmeißt er noch eine Geburtstagsparty. Feucht fröhlich ist es nur zu Beginn der Feier, dann schlagen Neid und Eifersucht zu, denn Mario Orsolics ist erzürnt über die hübsche Russin Valerie, die - ganz zu seinem missfallen - von Peter Langhammer sehr angetan ist. Und genau das ist Mario ein Dorn im Auge. Der Wiener Boxer stellt sie wütend zur Rede, er attackiert nicht nur sie, sondern auch Peter, bis die Situation eskaliert… Aber auch Mario lernt neue Frauen kennen, die große und vollbusige Russin Marina gefällt ihm bestens, nur gerade die will einen Künstler und ob da Mario der richtige Mann ist sei dahin gestellt. Er versucht Marina jedenfalls für sich zu gewinnen und sie von seiner kreativen Ader zu überzeugen… Während die einen streiten stellt Robert Nissel Yulen, seine neue Flamme und Verlobte, vor. Noch ist sie auf den Philippinen, zum Trost hat der Energetiker deshalb sein Bett mit Bildern der scheuen Asiatin geschmückt. Er ist begeistert von seiner neuen Traumfrau und meint: „diese Frauen sind die dankbarsten Frauen der Welt, sie danken es dir jeden Tag, jede Nacht, dass du mit ihnen zusammen bist“. Das gibt es laut Love Coach nur bei philippinischen Frauen. Und so darf für Robert auch das tägliche Telefonat mit Yulen und seiner Frage „You love me?“ nicht fehlen. Ob die Liebe hält?
