Folge 13: Staffel 03 Folge 13: Allessandra kommt - Das Geschäft mit der Liebe
Gerhard Klein im Glück. Die 28-jährige Rumänin Alessandra hat sich kurzfristig entschlossen, den 52-jährigen Gerhard Klein in Wien zu besuchen. Gerhard ist fest entschlossen diesmal keinen Tropfen Alkohol zu trinken und dadurch die hübsche Rumänien für sich zu gewinnen, doch es kommt leider wieder alles anders. Als er sie vom Bahnhof abholt, ist er maßlos enttäuscht, denn Alessandra hat eine Freundin mitgebracht, die sie während der drei Tage auf Schritt und Tritt begleiten soll, da kann dem Wiener nur mehr ein Schluck Wodka helfen. Und Robert Nissel möchte in Wien seine Hochzeit nachfeiern und lässt sich dafür einen Anzug von einem Schneider anfertigen, der den Modegeschmack des Lovecoaches jedoch hinterfragt. Danach zeigt er seiner Frau Yulen sein "Schatzi Car", das nun bald ihr gehören soll. Und Mario Orsolics sucht bei einer Disco Tour zur Abwechslung einmal nach einer Österreicherin.
