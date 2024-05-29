Das große Ganze
Folge 10: E - wie EU
6 Min.Folge vom 29.05.2024
Die Bedeutung des Namens „Europa“, was die Europäische Union eigentlich ist – und mit welchen Baustellen, Konflikten und Problembären sie zu kämpfen hat, beleuchten wir im Großen und Ganzen.
Genre:Dokumentation, Gemeinschaft, Politik
Produktion:AT, 2024
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4