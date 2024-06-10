Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Ganze

E - der Europäische Rat

Staffel 1Folge 14vom 10.06.2024
E - der Europäische Rat

Das große Ganze

Folge 14: E - der Europäische Rat

6 Min.Folge vom 10.06.2024

Der Europäische Rat ist die „Drama Queen“ unter den Einrichtungen der EU. Warum ist das so? Und warum ist der Europäische Rat etwas völlig anderes als der Rat der EU? Das erfahren sie in der heutigen Ausgabe des Grossen Ganzen Wahllexikon

