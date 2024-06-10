E - der Europäische RatJetzt kostenlos streamen
Folge 14: E - der Europäische Rat
6 Min.Folge vom 10.06.2024
Der Europäische Rat ist die „Drama Queen“ unter den Einrichtungen der EU. Warum ist das so? Und warum ist der Europäische Rat etwas völlig anderes als der Rat der EU? Das erfahren sie in der heutigen Ausgabe des Grossen Ganzen Wahllexikon
