Das große Ganze
Folge 8: C wie Checks and Balances
7 Min.Folge vom 08.05.2024
Wie muss ein System aufgebaut sein, damit einzelne nicht zu viel Macht an sich reißen können? Die Väter der Verfassung der USA hatten eine Idee: die Checks and Balances!
