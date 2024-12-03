Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn ATStaffel 1Folge 18vom 03.12.2024
7 Min.Folge vom 03.12.2024

Was unterscheidet eigentlich normales Reden von Politikersprech? Unter anderem dass Politiker*Innen alle ihre Botschaften „framen“ – also in einen ganz bestimmten Deutungsrahmen setzen. Egal, ob sie über das Schulsystem, das Gesundheitswesen, Zuwanderung oder die Erderhitzung reden – jede Partei hat für jedes Thema einen Frame. Wie funktioniert politisches Framing? Rechtzeitig vor der Elefantenrunde am Sonntag gibt’s die Anleitung von Manuela Raidl.

