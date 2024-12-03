Das große Ganze
Folge 18: F - Framing
7 Min.Folge vom 03.12.2024
Was unterscheidet eigentlich normales Reden von Politikersprech? Unter anderem dass Politiker*Innen alle ihre Botschaften „framen“ – also in einen ganz bestimmten Deutungsrahmen setzen. Egal, ob sie über das Schulsystem, das Gesundheitswesen, Zuwanderung oder die Erderhitzung reden – jede Partei hat für jedes Thema einen Frame. Wie funktioniert politisches Framing? Rechtzeitig vor der Elefantenrunde am Sonntag gibt’s die Anleitung von Manuela Raidl.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Ganze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichten
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4